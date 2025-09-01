El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será elevada, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 15 grados. La probabilidad de lluvia será notable, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm hacia el mediodía.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. A pesar de la nubosidad, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados en la tarde, lo que podría ofrecer un breve respiro antes de que las condiciones climáticas se tornen nuevamente más inestables.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, se mantendrá en torno al 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 grados, con una sensación térmica que podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

En la noche, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que descenderán a los 17 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, los habitantes de Nigrán deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.