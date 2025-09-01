El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Mos se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con momentos de nubosidad variable, pero sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las primeras horas del día, disminuyendo a 0% en la tarde y la noche. Esto indica que, aunque hay un riesgo de tormentas en la mañana, la situación se estabilizará a medida que avance el día.

La tarde se presentará con temperaturas que podrían llegar a los 19 grados, pero la sensación de calor será mitigada por la nubosidad y el viento. Hacia el final del día, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a los 16 grados al caer la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Mos se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones inestables, especialmente en las primeras horas del día, y que consideren llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.