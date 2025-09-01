El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 14 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

Durante la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que las lluvias, aunque ligeras, son casi seguras. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.2 mm en este periodo. El viento soplará del suroeste a una velocidad de entre 6 y 7 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que el día avanza hacia la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00, con un valor de 20 grados . Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la alta humedad, que se espera que baje ligeramente a un 66% hacia la tarde. Las lluvias seguirán siendo posibles, con una probabilidad del 75% entre las 14:00 y las 20:00, y se anticipa que las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.6 mm en este periodo.

El viento se intensificará un poco, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h del suroeste, lo que podría generar ráfagas más fuertes en algunos momentos. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 21:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% hasta las 20:00, con lluvias escasas continuando hasta el final del día.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.