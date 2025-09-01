El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 97% en el periodo inicial, lo que indica un ambiente bastante húmedo y propenso a la formación de nubes.

A medida que avance el día, se espera que la bruma y los intervalos nubosos se mantengan, especialmente durante las primeras horas. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento.

La precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se registren lluvias a partir de la tarde. En particular, se anticipa una acumulación de hasta 4 mm de lluvia en el periodo de las 08:00 a las 14:00, con una probabilidad de precipitación del 100% en este intervalo. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 15 km/h en las horas más activas. Este viento podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la lluvia. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general moderado, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes más densas hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 60% de probabilidad en el periodo de 08:00 a 14:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se reduce significativamente en las horas posteriores, lo que podría ofrecer un respiro a los que deseen disfrutar de un paseo al aire libre una vez que las lluvias cesen.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias esperadas en la tarde y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.