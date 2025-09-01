El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 15 grados, mientras que la nubosidad persistirá. La probabilidad de precipitación será del 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. En este periodo, se prevé que caigan alrededor de 0.8 mm de lluvia.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 21 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se espera que la precipitación alcance hasta 1 mm. Las condiciones de humedad seguirán siendo elevadas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente algo fresco, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 17 grados .

La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Moaña se preparen para un día húmedo y gris, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 21:08, lo que permitirá disfrutar de una jornada con luz natural, aunque el sol estará oculto tras las nubes. En resumen, hoy en Moaña será un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, con temperaturas agradables pero una sensación de humedad notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.