El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones nubosas persistan, con intervalos de lluvia escasa a partir del periodo de las 07:00. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que, aunque no es significativo, podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán constantes, sin grandes variaciones, rondando los 14 grados hasta el mediodía.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la temperatura que podría alcanzar hasta los 19 grados en su punto máximo. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevé que la lluvia sea más probable. Las rachas de viento del suroeste alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 22:00. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 60% de posibilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00, lo que podría generar algunos momentos de inquietud en la población. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y vientos moderados a fuertes a lo largo del día.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.