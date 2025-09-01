El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento.

La precipitación es un factor clave en la predicción de hoy. Se anticipa que las lluvias comiencen a partir del periodo de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo más activo. A lo largo del día, se registrarán intervalos de lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones de hoy. Predominará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. En las horas de mayor actividad, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad de tormentas eléctricas durante el día. Sin embargo, la combinación de cielos cubiertos, alta humedad y viento podría generar un ambiente inestable.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, acompañadas de un viento moderado del suroeste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.