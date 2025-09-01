El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 14 grados hasta el mediodía, y subiendo ligeramente a 19 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento, que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas más activas. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde, con un 95% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total durante el día. Las condiciones de nubosidad y la probabilidad de lluvia se mantendrán hasta la noche, cuando el cielo seguirá cubierto.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la tarde y la noche, lo que sugiere que, aunque la lluvia es probable, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Marín estén preparados para condiciones húmedas y frescas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, el viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.