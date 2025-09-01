El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Lalín se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante el periodo de las 02:00 a las 08:00, la probabilidad de lluvia es del 95%, y se anticipan precipitaciones ligeras que podrían acumular hasta 0.2 mm. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Entre las 08:00 y las 14:00, la situación no mejorará significativamente. La probabilidad de lluvia se eleva al 100%, y se prevé que las precipitaciones sean más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados, mientras que la humedad se mantendrá en niveles cercanos al 98%. Este periodo también presenta un riesgo de tormentas, con una probabilidad del 15%, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región.

A partir de las 14:00, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100%, se espera que las precipitaciones sean más dispersas, acumulando alrededor de 0.3 mm. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 16 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la alta humedad, que se situará en torno al 73%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del oeste a velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y una temperatura que descenderá a 14 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se registrarán algunas precipitaciones ligeras. En resumen, los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.