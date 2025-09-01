El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una ligera tendencia a descender a 15 grados en las horas más frescas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso. Las precipitaciones serán intermitentes, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, y nuevamente entre las 2 y las 8 de la tarde. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, podría ser suficiente para mantener el ambiente húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75% por la tarde.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Sin embargo, se anticipan rachas más fuertes, especialmente en las horas de mayor actividad, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras, donde el mar podría estar agitado.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 55% entre las 2 y las 8 de la mañana, pero se espera que el riesgo disminuya a lo largo del día. A pesar de la inestabilidad, no se prevén fenómenos severos, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, siempre que estén preparados para las posibles lluvias.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y lluvias escasas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La tarde podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar del aire libre, aunque siempre bajo la vigilancia de las nubes que amenazan con más lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.