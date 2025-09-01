El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 22 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 3 y las 4 de la mañana, con una precipitación estimada de 3 mm. A partir de las 4 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 35% durante la tarde, lo que podría traer algunas lluvias ligeras. En total, se espera que la precipitación acumulada sea escasa, con valores que no superarán los 0.3 mm en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 57% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 10 de la noche, lo que sugiere que será un final de jornada fresco.

Es importante que los residentes y visitantes de A Guarda se preparen para un día con condiciones cambiantes, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las primeras horas. A pesar de la posibilidad de lluvia, el día ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.