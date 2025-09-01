El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan predominantes, con periodos de cubierto que podrían traer consigo lluvias escasas. En particular, entre las 3 y las 4 de la mañana, se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm, lo que indica que es probable que los habitantes de Gondomar necesiten paraguas si planean salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 10% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A lo largo del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 a 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que podría haber actividad eléctrica en la zona. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye, lo que podría ofrecer un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, y se espera que se mantenga en torno a los 20 grados . La humedad también comenzará a bajar, lo que podría hacer que el ambiente sea más agradable. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las nubes altas podrían dar paso a un atardecer menos espectacular de lo habitual.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar llevar un paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.