El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% en las primeras horas y disminuirá ligeramente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar, con registros que indican lluvias escasas en varios periodos. Se prevé que la lluvia más significativa ocurra entre las 4 y las 5 de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Forcarei necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, soplando desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la humedad elevada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 5% de posibilidad de tormenta entre las 8 y las 2 de la tarde, y 0% en los periodos posteriores. Sin embargo, la combinación de nubes densas y la posibilidad de lluvia puede generar un ambiente inestable.

Los habitantes de Forcarei deben estar preparados para un día mayormente gris y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable planificar actividades al aire libre con precaución, considerando las condiciones climáticas adversas que se prevén a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.