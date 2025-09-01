El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados, con una humedad relativa del 100%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A partir del mediodía, se espera que el cielo se cubra completamente, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en las horas de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que las lluvias se sientan más intensas, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también puede generar un efecto de enfriamiento, haciendo que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 10%, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan algunos truenos aislados. La temperatura caerá a unos 16 grados por la noche, con una humedad que se mantendrá alta, alrededor del 86%, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y finalizando con un panorama más gris y lluvioso. Es recomendable que los residentes se preparen para la lluvia y el viento, especialmente si tienen planes de salir por la tarde. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, así que se aconseja vestirse adecuadamente para el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.