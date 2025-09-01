El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cuntis necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en áreas más abiertas. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la cantidad de lluvia.

En la tarde, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de más lluvias ligeras.

La puesta de sol se producirá a las 21:08, y aunque el día terminará con un ambiente nublado, las condiciones meteorológicas no parecen indicar tormentas severas. En resumen, los residentes de Cuntis deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.