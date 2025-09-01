El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipan intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.1 mm en las horas posteriores.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la probabilidad de tormentas disminuya significativamente, bajando a un 5% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 19 grados a las 18:00, y continuarán bajando hasta los 16 grados en la noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:09, momento en el que las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con una ligera disminución en la actividad de viento. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados y una humedad que podría aumentar nuevamente, creando un ambiente propicio para la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores y precaución si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.