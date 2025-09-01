El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. La probabilidad de lluvia será significativa, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero no se descartan chubascos ocasionales que podrían sorprender a los transeúntes.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la tarde.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados . Sin embargo, la sensación de calor será mitigada por la alta humedad y el viento, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. La probabilidad de tormentas es baja, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en el periodo de la tarde, aunque se espera que la actividad eléctrica sea mínima.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.