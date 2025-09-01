El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubosidad y momentos de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 2:00 y las 8:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría hacer que la lluvia se sienta más intensa, por lo que se recomienda a los transeúntes que lleven paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance su punto máximo alrededor de las 5:00 de la tarde, con un valor de 20 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:09, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo menos colorido de lo habitual.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 55% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que, aunque la lluvia es probable, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con lluvias esporádicas y temperaturas moderadas. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un día de clima variable y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.