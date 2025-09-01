El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa", lo que sugiere que es probable que los habitantes de la localidad se encuentren con un ambiente húmedo y gris. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados durante la mañana, lo que puede resultar fresco para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.5 mm en las horas más lluviosas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en momentos puntuales. Este viento puede aportar una sensación de frescura, aunque también puede hacer que la lluvia se sienta más intensa. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad en las horas centrales del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Cambados experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas moderadas y ligeras lluvias. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo las prendas adecuadas para mantenerse cómodos durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.