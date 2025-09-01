El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la madrugada y manteniéndose en niveles superiores al 90% durante gran parte del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 21 y 32 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.5 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 65% en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de claridad, pero la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 19-20 grados, mientras que la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta.

En cuanto al viento, se prevé que sople con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y la humedad relativa aumentará nuevamente, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y viento moderado, lo que sugiere que es un buen momento para llevar paraguas y abrigos si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.