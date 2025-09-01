El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Barro se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por ser "cubierto" y "muy nuboso", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Barro experimente lluvias ligeras, especialmente en la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. La cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros de hasta 0.1 mm en algunos periodos, pero suficiente para mantener el ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento podría ser más notable en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas.

A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 60% durante la mañana, disminuyendo a un 20% en la tarde y cayendo a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la formación de tormentas en las primeras horas, la situación se estabilizará hacia el final del día.

En resumen, Barro experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero una alta probabilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar llevar paraguas si planean salir. La combinación de nubes, humedad y viento hará que el día sea fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza bajo un abrigo adecuado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.