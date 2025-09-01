El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.9 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que las condiciones serán propensas a chubascos ligeros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 15 grados y máximas que podrían llegar a los 19 grados en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, no se descartan intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00, momento en el que el ocaso se producirá a las 21:08.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves, alta humedad y probabilidad de lluvias ligeras. Es un buen día para actividades bajo techo, mientras que quienes salgan al aire libre deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.