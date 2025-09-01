El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 99% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 60%. Esto, combinado con las condiciones de nubosidad, sugiere que la sensación térmica podría ser más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con un total acumulado que podría llegar a 0.7 mm en las primeras horas y 0.3 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de As Neves necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 23 km/h, lo que podría ser notable en áreas más abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, lo que podría ofrecer un ligero respiro en la intensidad de la nubosidad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, los residentes de As Neves deben prepararse para un día gris y húmedo, con temperaturas frescas y la certeza de que la lluvia será una compañera constante. Es recomendable llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.