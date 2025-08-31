El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama meteorológico variado, donde la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones serán protagonistas a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco en comparación con días anteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un acumulado de aproximadamente 0.3 mm a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente en la tarde, con un 30% de posibilidad de que se registren intervalos de lluvia ligera. Esto podría coincidir con el momento en que la temperatura alcance su máximo, alrededor de las 18 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la posibilidad de que se produzcan algunas lluvias.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un aumento a un 40% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones son propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

Los amaneceres en Vilanova de Arousa serán a las 07:58, mientras que el ocaso se producirá a las 21:11, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia. En resumen, se recomienda a los habitantes y visitantes de Vilanova de Arousa que se preparen para un día nublado, con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de llevar un paraguas a mano por si las condiciones meteorológicas cambian.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.