El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto con lluvia escasa" a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la lluvia.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en ciertos periodos del día. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría afectar a aquellos que planean salir, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga elevada, rondando el 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede resultar en un ambiente algo bochornoso, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas costeras.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comience de manera tranquila, es posible que se produzcan tormentas aisladas que podrían traer consigo lluvias más intensas y vientos racheados.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables, y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de actividades bajo techo si las condiciones se tornan adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.