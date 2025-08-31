El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa. Las condiciones atmosféricas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente en la mañana. A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 10% al inicio, aumentando a un 45% en las horas centrales, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , mientras que la mínima se mantendrá alrededor de los 15 grados. Esto sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas o impermeable debido a la inestabilidad del tiempo. La humedad relativa será alta, rondando el 73%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 41 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, con una ligera mejora hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja a los conductores y peatones estar atentos a las condiciones del tiempo.

En resumen, el día en Vilaboa se presenta con un tiempo variable, donde la posibilidad de lluvia y tormentas es significativa. Se recomienda a los habitantes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.