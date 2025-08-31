El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en total.

La temperatura durante el día se mantendrá en un rango fresco, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las temperaturas más altas se registrarán en las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se sentirán más frescas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a un aumento en la sensación de frescor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las condiciones del viento también podrían generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas más expuestas.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos, con una ligera mejora en la cobertura hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría llevar a un aumento en la actividad eléctrica en la región.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para cambios repentinos en el tiempo. Aunque las lluvias no serán intensas, la posibilidad de chubascos puede interrumpir planes, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se va a estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias escasas y un viento notable. La combinación de estos factores hará que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.