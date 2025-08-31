El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará cubierto, con una descripción que sugiere una atmósfera gris y húmeda. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas, con un total estimado de 0.1 mm.

La temperatura se mantendrá en un rango moderado, oscilando entre los 16 y 18 grados . Este clima templado puede resultar agradable para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Las rachas máximas podrían llegar hasta los 59 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre y a la navegación en la ría.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad sea buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la claridad del cielo. El orto se producirá a las 07:59, mientras que el ocaso se dará a las 21:10, ofreciendo un día relativamente largo, aunque con un ambiente más sombrío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 5% en las primeras horas, aumentando a un 40% en la tarde y alcanzando un 50% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la segunda mitad del día.

Los habitantes de Vigo deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, y disfrutar de las temperaturas moderadas que caracterizan a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.