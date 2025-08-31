El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Valga se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 65% en las primeras horas y aumentando a un 100% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 72% en las horas centrales del día, lo que puede hacer que la sensación de calor sea más intensa. Esto, combinado con la posibilidad de lluvias, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a estas condiciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste a una velocidad de entre 8 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en momentos puntuales. Este viento podría contribuir a que las lluvias se sientan más frías, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas eléctricas aisladas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.