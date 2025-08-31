El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Tui se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 85% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La niebla podría ser un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que rondarán los 8 a 11 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 17 km/h. Este viento suave puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque la combinación de la humedad y la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de tormentas aumente, especialmente en la tarde, con un 50% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también un aumento en la actividad eléctrica, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Tui estar atentos a las alertas meteorológicas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.2 mm a lo largo del día, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y contribuir a un ambiente más fresco y húmedo. Las condiciones del cielo se mantendrán cubiertas, con intervalos de nubes que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, el día se caracterizará por un manto gris que cubrirá la región.

Por la tarde, las temperaturas podrían descender ligeramente, alcanzando los 16 grados , mientras que la humedad seguirá siendo un factor predominante. Los residentes deben prepararse para un día en el que la lluvia y la niebla podrían ser protagonistas, así que es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.