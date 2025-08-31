El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , lo que resulta bastante agradable para las actividades al aire libre, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará el 80%.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notable, con un 90% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 4 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 8 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación de calor no sea excesiva, aunque la combinación de la humedad y la temperatura podría hacer que algunos se sientan un poco incómodos.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en la zona, lo que podría dificultar la vista en algunos momentos del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones extremas que puedan afectar la seguridad de los desplazamientos.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidades de que se produzcan en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se prevén tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 16 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.