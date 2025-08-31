El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% en las primeras horas del día. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque el ambiente estará húmedo, no se esperan lluvias intensas.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 15°C, lo que indica un tiempo fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el sur-suroeste a una velocidad de 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, aunque no se prevén condiciones de tormenta significativas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 5% para las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de intervalos nubosos. La temperatura podría experimentar ligeras variaciones, pero se mantendrá en un rango cómodo, alcanzando hasta 18°C en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 100% durante la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm.

Por la tarde, la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más llevadera. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia el final del día.

En resumen, Soutomaior experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia escasa. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.