El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a los habitantes durante el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados a lo largo del día. La temperatura máxima se espera alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 18 grados, mientras que por la mañana y al caer la tarde, las temperaturas descenderán a valores más frescos, especialmente en las horas nocturnas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 41 km/h en la tarde, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más ventosas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Los intervalos nubosos con lluvia escasa también son esperados, lo que significa que, aunque no se prevén lluvias torrenciales, sí habrá momentos de inestabilidad que podrían afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes. La puesta de sol se producirá a las 21:08, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser atractivo. En resumen, Silleda experimentará un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.