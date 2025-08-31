El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en esta condición a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que puede generar una sensación de bochorno en algunas horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvia es baja, con un 15% en las primeras horas y aumentando a un 65% hacia la tarde. Sin embargo, las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda presentarse será ligera y no afectará significativamente las actividades diarias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la costa. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender ligeramente. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas al mar.

A medida que avance el día, se prevé que los cielos continúen cubiertos, con intervalos de nubosidad que podrían permitir algunos claros temporales. Sin embargo, la tendencia general será hacia un ambiente mayormente nublado. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 40% durante la tarde, lo que podría traer consigo algunos truenos, aunque las posibilidades de que se materialicen en forma de tormenta fuerte son bajas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la posibilidad de ligeras lluvias y llevar ropa adecuada para el tiempo fresco. A pesar de las nubes, el día ofrece oportunidades para disfrutar de la belleza natural de Sanxenxo, con la posibilidad de que el sol asome en algunos momentos, especialmente hacia el final de la tarde. En resumen, un día típico de finales de verano en la costa gallega, donde la naturaleza y el tiempo se entrelazan para ofrecer una experiencia única.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.