El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se esperan acumulaciones significativas.

La temperatura durante el día se mantendrá en un rango moderado, comenzando en torno a los 18 grados y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este clima templado, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 100% en la mañana y disminuirá ligeramente a medida que avance el día, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo. Las rachas de viento serán más notables en la tarde, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco más fresca, a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que persistan algunas nubes.

En resumen, los habitantes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas agradables. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de humedad y viento puede hacer que el tiempo se sienta más fresco, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.