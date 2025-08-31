El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica una atmósfera muy nubosa. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 92%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que rondarán los 6 a 20 km/h, lo que podría aportar algo de frescura en momentos puntuales, aunque en general se espera que el viento sea suave.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente en la tarde. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que indica que no se anticipan lluvias intensas. A pesar de esto, es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas lleven consigo un paraguas o chubasquero, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 20% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 40% en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se esperan tormentas severas, hay que estar atentos a posibles descargas eléctricas o ráfagas de viento más intensas.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 21:09, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo. En resumen, hoy en Salceda de Caselas se vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.