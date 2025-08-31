El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 18 grados . Desde la mañana, el cielo estará cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con nubes que cubrirán el cielo y una probabilidad de precipitación que alcanzará el 35% en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, podría generar un ambiente algo pesado y bochornoso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que la probabilidad de lluvia aumentará en la tarde, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Esto podría traducirse en chubascos ligeros, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en momentos puntuales. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante la sensación de calor que la humedad genera, pero también podría hacer que las condiciones se sientan más frescas, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad.

Es recomendable que los habitantes de Ribadumia se preparen para un día de clima variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de nubes y posibles lluvias ligeras podría afectar los planes, pero también ofrece la oportunidad de disfrutar de un ambiente fresco y acogedor en esta transición hacia el otoño.

