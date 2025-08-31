El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Redondela se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. La bruma matutina, con un estado del cielo catalogado como "82n", podría dificultar la visibilidad en algunos tramos, especialmente en las zonas más cercanas a la costa.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando un 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que es típico para esta época del año en la región. La máxima se espera en torno a los 18 grados, mientras que la mínima podría descender a 15 grados por la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más críticas del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales. Los vientos, que soplarán predominantemente del oeste y suroeste, tendrán una velocidad moderada, rondando entre los 7 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 50% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un aumento temporal en la intensidad de la precipitación. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un cielo más despejado, aunque aún con algunas nubes. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que permitirá una noche relativamente fresca. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque comenzará con inclemencias, podría ofrecer momentos de calma hacia el final.

