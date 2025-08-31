El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de experimentar lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 75% en las primeras horas, aumentando a un 100% en la tarde. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 0.6 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí podrían ser persistentes.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 16°C, con mínimas que podrían descender a 15°C por la noche. Este clima fresco se verá acompañado de una humedad relativa alta, que alcanzará el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno y malestar para algunos. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría contribuir a que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que marcan los termómetros, especialmente en áreas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Los intervalos nubosos serán frecuentes, y aunque las tormentas no se prevén como un fenómeno generalizado, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 15°C. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque no será soleado, ofrecerá un ambiente fresco y húmedo, típico de la transición hacia el otoño en Pontevedra. Los ciudadanos deben estar preparados para llevar paraguas y abrigos, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

