El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 55% que podría traer algunas lluvias ligeras a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar un paraguas por si acaso.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 13 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 5%, lo que indica que, aunque hay una baja posibilidad de actividad eléctrica, no se puede descartar por completo. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 18 grados por la tarde, descendiendo nuevamente a 16 grados por la noche. Este descenso de temperatura, combinado con la alta humedad, podría hacer que la noche se sienta más fresca, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta si se planea salir.

A lo largo del día, la sensación de inestabilidad en el tiempo podría generar cambios rápidos, así que es importante estar preparado para cualquier eventualidad. En resumen, Pontecesures vivirá un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y vientos suaves, lo que sugiere un ambiente típico de finales de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.