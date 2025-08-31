El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 82% en la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 45% durante la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. A medida que avance la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá en niveles aceptables, aunque podría verse reducida en momentos de lluvia. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes de viaje o actividades al aire libre.

Finalmente, el orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 21:09, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque con un cielo que no ofrecerá muchas oportunidades para disfrutar del sol. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Ponteareas, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.