El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en forma de lloviznas intermitentes. La bruma y la niebla serán protagonistas en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , lo que proporciona un ambiente fresco y algo húmedo. La humedad relativa alcanzará niveles altos, cerca del 91%, lo que acentuará la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad es típico de esta época del año, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla a un máximo de 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este último soplará principalmente del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que generará un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de que se registren lluvias en algún momento del día. Se anticipa que la precipitación acumulada podría ser de hasta 2 mm, lo que, aunque no es una cantidad significativa, podría ser suficiente para mantener el suelo húmedo y contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

En cuanto a las tormentas, existe un 50% de probabilidad de que se produzcan, especialmente en las horas de la tarde, cuando las condiciones atmosféricas son más propensas a generar actividad eléctrica. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y lluvias más fuertes.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se preparen para un tiempo cambiante, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La combinación de niebla, viento y posibles tormentas sugiere que será un día en el que la precaución es clave, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.