El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Poio se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 75% en las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, lo que no debería causar mayores inconvenientes.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales del día, mientras que por la tarde se espera un ligero descenso. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento suave será un alivio ante la alta humedad, aunque no se prevén condiciones de tormenta significativas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 45% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada transcurrirá sin mayores sobresaltos.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deberán estar preparados para un día nublado, pero las lluvias no deberían ser un impedimento para disfrutar de un paseo por la costa o por los senderos de la zona. Es recomendable llevar un paraguas o un chubasquero, especialmente si se planea estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Poio experimentará un día cubierto con lluvias escasas y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades tranquilas, siempre con la precaución de estar preparados para posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.