El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, con una sensación térmica que podría ser ligeramente más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75%. Esta humedad, combinada con el cielo cubierto, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 12 km/h. Este viento suave contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se anticipa que sea suficiente para despejar el cielo por completo. La dirección del viento también puede traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 40% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, las tormentas no se prevén como un fenómeno severo, y las lluvias que se registren serán en su mayoría ligeras. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta durante todo el día, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 0.1 mm en las horas más activas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 14 grados . La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100%, lo que podría dar lugar a la formación de brumas o nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas o impermeable si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.