El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, donde se espera una humedad relativa alta, alcanzando hasta el 96%. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 17 grados , lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso con posibilidades de lluvia escasa, especialmente entre las 02:00 y las 08:00. Durante este tiempo, se prevé una precipitación ligera de hasta 0.1 mm, con una probabilidad de precipitación del 55%. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 17 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente.

A partir de las 09:00, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un respiro a los habitantes de Oia. Las temperaturas alcanzarán los 19 grados hacia el mediodía, y la humedad relativa se situará en un 71%, lo que proporcionará un ambiente más agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a nublarse, con un aumento en la probabilidad de lluvia, que podría llegar hasta el 100% entre las 14:00 y las 20:00. Durante este periodo, se anticipa una precipitación más significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.6 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h desde el suroeste en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 18 grados. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 82% hacia las 23:00. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con la posibilidad de lluvias escasas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día con un inicio nebuloso y húmedo, seguido de un periodo de claridad y temperaturas agradables, antes de que las nubes y la lluvia regresen por la tarde y noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T05:34:09.