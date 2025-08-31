El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, O Rosal se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura durante la jornada se mantendrá en torno a los 19 grados , lo que proporciona un ambiente relativamente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 18 y 20 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente si se logra un respiro en la nubosidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede resultar en una sensación de bochorno, por lo que se recomienda vestirse de manera ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de entre 6 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 16 km/h. Este viento suave puede ofrecer un alivio ante la humedad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en las condiciones generales del día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad de que se desarrollen durante la tarde. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias, por lo que es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día que invita a disfrutar de actividades bajo techo o, si se opta por salir, a estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.