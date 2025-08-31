El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, O Porriño se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en total.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren en la calle. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas donde el viento pueda levantar objetos sueltos.

A medida que avance el día, el cielo podría experimentar algunas variaciones, con momentos de poco nuboso, pero en general, se mantendrá cubierto. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos.

La salida del sol se producirá a las 07:58, mientras que el ocaso se espera para las 21:09, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz, aunque el cielo nublado podría limitar la visibilidad del atardecer. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se aconseja estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y llevar ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, O Porriño vivirá un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.