El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre 17 y 18 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé una probabilidad de hasta el 95% de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en total, pero no se descartan chubascos aislados que podrían sorprender a los transeúntes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur y el sureste, lo que podría influir en la sensación térmica.

La tarde será un periodo crítico, ya que la combinación de nubes y viento podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia escasa. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 16 grados a partir de las 19:00 horas. La humedad relativa también experimentará un descenso, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 72% al final del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se anticipa un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 16 grados, con una sensación de frescura que invitará a buscar refugio en interiores.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas suaves y un viento notablemente activo. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y planificar actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.