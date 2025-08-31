El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Nigrán se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La previsión indica que, aunque el cielo permanecerá cubierto, habrá momentos en que se podrán ver algunas pequeñas aperturas, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se descartan chubascos ligeros, con una probabilidad de precipitación que se sitúa en un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, y un 95% entre las 20:00 y las 2:00 horas del día siguiente.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del oeste, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea moderada, con un 40% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas, y un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y lluvias más intensas en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar atentos a las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T05:34:09.