El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 17 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Mos deben estar preparados para la lluvia, aunque se prevé que sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del oeste.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:09, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una disminución en la intensidad.

La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 16 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la niebla o la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En resumen, los residentes de Mos deben estar preparados para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.